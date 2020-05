Versammlungen in Münster und Bonn : Landwirte fordern bei Trecker-Demo Rücktritt der Bundesumweltministerin

Münster/Bonn Rund 1000 Landwirte haben sich nach Angaben des Veranstalters auf dem Schlossplatz in Münster versammelt. Sie beklagten unter anderem, einseitig für Umweltprobleme verantwortlich gemacht zu werden.

Im Münsterland und in Bonn haben am Donnerstag Landwirte mit ihren Traktoren gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstriert. In Münster versammelten sich nach Angaben des Veranstalters rund 1000 Bauern auf dem Schlossplatz vor der Universität. Sie forderten mit lautem Hupen und auf zahlreichen Plakaten den Rücktritt von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Eine Delegation von Bauern mit rund 50 Treckern fuhr zum Wahlkreisbüro der SPD-Politikerin am Hauptbahnhof.