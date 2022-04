Netflix in der Krise : Treulose Streamer

Netflix-Schild an einem Bürogebäude in Los Angeles. Der Streamingdienst ist in der Krise. Foto: AP/Jae C. Hong

Meinung Düsseldorf Weil der Streamingdienst Netflix Kunden verloren hat, rauschte die Aktie des Marktführers in den Keller. Dass der Film- und Serienanbieter einmal an seine Grenzen stoßen würde, überrascht nicht. Dafür ist die Konkurrenz zu stark.

Dass ein Streaming-Riese wie Netflix irgendwann einmal an seine Grenzen stoßen würde, überrascht eher nicht. Seit Jahren muss sich die Plattform gegen Konkurrenten wie Amazon Prime Video, Apple+ und zuletzt Disney+ behaupten, gefühlt drängen ständig neue Anbieter auf den Markt und versuchen, sich in Nischen einzurichten wie etwa Mubi mit Arthouse-Filmen. Tatsächlich ist das Streaming-Angebot nur noch schwer zu überblicken, auch Fernsehsender wie RTL oder der Fernsehdienst der Telekom, Magenta TV, locken mit exklusiven Inhalten. Genau das ist das Problem: Wenn so viele mitspielen wollen, sich teils auch als Studio verstehen, und um Filme, Stars und Stoffe buhlen, verteilt sich der Kuchen auf alle Beteiligten. Mal landet ein Sahnestück hier, ein anderes dort, die ganze Torte aber kann niemand mehr für sich beanspruchen.

Insofern nimmt die Netflix-Krise, die nach eigenen Angaben auch dem Rückzug des Unternehmens aus Russland geschuldet sein soll, auch ein Problem der Branche vorweg. Es fehlen die Inhalte, die es attraktiv machen, sich länger an einen Dienst zu binden. Weil kaum jemand es sich leisten kann, dauerhaft mehrere Portale zu abonnieren, kündigen viele Kunden alle paar Monate und wechseln den Anbieter, um neues Material abzugreifen. Netflix wie auch Amazon Prime Video versuchen zum einen, mit Masse gegenzusteuern. Beide haben rund 2500 Filme im Angebot, Netflix kommt auf 900, Amazon auf 475 Serien. Dass dies nicht alles Qualitätsware sein kann, versteht sich von selbst. Gerade Netflix füllt seine Regale mit viel internationaler B-Ware, was den Kunden einerseits angesichts der Fülle verwirrt und beim Schauen enttäuscht. Film- oder Serienperlen sind selten geworden, und wenn, werden sie im Wochenrhythmus um je eine Folge aufgestockt, um Konsumenten zu binden. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen man eine brandneue Knaller-Serie im Binge-Watching in einer Nacht durchziehen konnte.

Nicht nur dieses Vorgehen, das im übrigen alle Anbieter mit ihren Premium-Serien ähnlich praktizieren, erinnert fatal an normales Fernsehen. Angetreten waren Streamingdienste wie Netflix aber, und genau das machte ihren Erfolg aus, um dem herkömmlichen Fernsehen eine neues Modell entgegenzusetzen. Eine zehnteilige Serie über mehr als zwei Monate zu strecken, ist da kein Gewinn. Neben der Verfügbarkeit war auch die Werbefreiheit immer ein Argument für das Streamen. Doch auch in dieser Hinsicht bröckeln die Prinzipien. Amazon testet schon eine kostenfreie, aber werbungshaltige Version, Netflix will folgen. So haben die großen Dienste mit der Zeit also einiges an Attraktivität verloren. Dennoch kommen Menschen, die Filme und Serien lieben, nicht an ihnen vorbei. Diesjährige Oscars für „Coda“ (Apple+) und „Power of the Dog“ (Netflix) zeigen, dass sie immer noch auch hochkarätige Produktionen bieten. Wahrscheinlich hat deren Zahl sogar nicht abgenommen, sie sind eben nur anders verteilt. Ob das zu einer Marktbereinigung führt, indem ein Dienst den anderen schluckt, um wirtschaftlich zu überleben, wird sich zeigen. Aus Kundensicht ist die Magie der Netflix-Anfänge auf jeden Fall längst verflogen. Wer heute streamt, hält nicht mehr einem Anbieter die Treue.