Millionen-Coup in Gronau : Bis zu zwölf Jahre Haft für die Mitglieder der Geldtransporter-Bande

Millionen-Coup in Gronau

Essen Nach einem Millionen-Coup mit einem täuschend echt aussehenden Geldtransporter im münsterländischen Gronau hat das Essener Landgericht jetzt lange Haftstrafen für die Täter verhängt.

Die Tarnung war perfekt, die Beute gewaltig: Mit einem falschen Geldtransporter sind im Dezember 2017 bei einem Supermarkt in Gronau rund 1,8 Millionen Euro erbeutet worden. Am Montag sind die mutmaßlichen Täter am Essener Landgericht verurteilt worden. Dabei wurden bis zu zwölf Jahre Haft verhängt.