Prozess vor dem Landgericht in Kleve : Quartett überfällt Drogenhändler

Kleve/Goch Vier Angeklagte zwischen 20 und 28 Jahre aus Goch, Uedem und Weeze hofften auf Hunderttausende Euro. Aus diesem Grunde überfielen sie einen 59 Jahre alten Mann in Pfalzdorf und mussten sich dort lediglich mit 2400 Euro und drei Kilogramm Marihuana abfinden. Jetzt stehen sie vor Gericht.

Sie träumten von der großen Beute, mussten sich jedoch mit 2400 Euro und drei Kilogramm Marihuana abfinden. Vor dem Landgericht Kleve verantworteten sich am Freitag vier Männer im Alter zwischen 20 und 28 Jahren wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Sie gestanden die Verbrechen.

Unter dem Vorwand, in großen Mengen Cannabis kaufen zu wollen, schellten die Angeklagten abends an der Tür ihres Drogenhändlers. Dessen Frau gewährte der Gruppe Zugang. Auf dem Dachboden trafen sie auf den später Geschädigten, der ihnen das Marihuana zeigte. Um „beste Qualität“ habe es sich dabei gehandelt, erklärte das Opfer als Zeuge vor Gericht. Die Pflanzen habe er in einem Gewächshaus in seinem Garten angebaut, zuvorderst aus medizinischen Gründen, wie er erklärte. „Die Natur ist meine Medizin“, sagte der gehbehinderte Gocher. Nachdem er den Beschuldigten eine Probe gewährt hatte, schlug ein 28-jähriger Gocher das Opfer per Faustschlag zu Boden und fesselte es. Zudem drückten die Angeklagten einen etwa 50 Zentimeter langen Stock in den Mund und gegen den Kehlkopf des Geschädigten.