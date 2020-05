Landgericht Mönchengladbach : Mehrjährige Haftstrafen für Überfall

Mönchengladbach Zwei Männer hatten im vorigen Jahr eine 68-Jährige in deren Wohnung überfallen, sie gefesselt sowie Geld und mehrere Wertgegenstände erbeutet. Die beiden vorbestraften Männer müssen nun zudem in eine Entziehungsklinik.

Für ihren Überfall auf eine Rentnerin müssen zwei Männer mehrjährige Haftstrafen verbüßen. Die 2. Große Strafkammer des Landgerichts verordnete am Freitag außerdem für beide die Unterbringung in einer Entziehungsklinik. Die 36 und 39 Jahre alten Männer hatten die Tat vor Gericht eingeräumt.

Laut Anklage sollen beide im September 2019 eine 68-Jährige in ihrer Wohnung überfallen, mit Klebeband gefesselt und etwas Bargeld, eine EC-Karte, Schmuck, ein Handy sowie einen Laptop erbeutet haben. Mit der erbeuteten Karte sollen sie 95 Euro vom Konto der Frau abgehoben haben. Laut Aussage des Opfers hätten sich die Männer in ihrer Wohnung sehr sicher gefühlt, rund eine Stunde dort verbracht. Ein Mann sei bei ihr geblieben, während der andere alles durchsucht hätte. Beide hätten sie gefesselt und geknebelt zurückgelassen, zuvor noch das Telefonkabel zerschnitten.

Beide Angeklagten hatten vor Gericht erklärt, den Überfall spontan aus Angst vor drohenden Entzugserscheinungen begangen zu haben. Dies nahm ihnen die Vertreterin der Staatsanwaltschaft allerdings nicht ab: In der angeklagten Tat sei ein „gewisses Muster“ zu vorigen Anklagen zu erkennen, beide Männer hätten sich zuvor schon Zutritt zu den Wohnungen wehrloser Frauen verschafft, teilweise auch unter Einsatz von Gewalt. Sie forderte wegen erpresserischen Menschenraubs in einem minderschweren Fall für den 36-Jährigen sechs Jahre und drei Monate, für den 39-Jährigen fünf Jahre und zwei Monate sowie in beiden Fällen die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.