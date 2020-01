Geldtransport-Prozess : Mehrjährige Haftstrafen für Sicherheitsdienst-Mitarbeiter

Am 30. Januar 2019 wurde der Überfall auf einen Geldtransporter vor einer SB-Filiale der Stadt-Sparkasse in der Solinger Innenstadt inszeniert. Foto: Uwe Vetter

Solingen / Wuppertal Im Prozess wegen des Raubüberfalls im Keller der SB-Sparkassen-Filiale am Fronhof in der Solinger Innenstadt im Januar 2019 wurde jetzt das Urteil verkündet.

Auch einer der beiden Mitangeklagten hatte die Beteiligung am Raubüberfall bereits zu Prozessbeginn gestanden. Er sei zwar im Keller der Bank gewesen, will aber erst am Abend zuvor vom Tatplan erfahren haben. Dass er dort die unbeteiligte und noch immer traumatisierte Kollegin des Drahtziehers mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen und sie dazu noch gefesselt und über den Boden geschleift haben soll: Das hatte der Mann bis zum Schluss bestritten. Auch von den geraubten 526.000 Euro, mit denen der Bankautomat hätte gefüllt werden sollen, will er nichts bekommen haben.