Nur drei Einrichtungen mussten schließen : Weiter kein unkontrollierter Corona-Ausbruch an Schulen

Weiter kein unkontrollierter Corona-Ausbruch an Schulen

Schüler in einer Schule in Neuss. (Archiv) Foto: dpa/Ina Fassbender

Düsseldorf Auch einen Monat nach Ende der Sommerferien sind laut Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) keine unkontrollierten Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen festzustellen.

„Auch nach der Aussetzung der Maskenpflicht im Unterricht sind unsere Schulen weiterhin sichere Orte“, sagte Gebauer am Dienstag in Düsseldorf. „Die Maßnahmen zur Einhaltung von Hygiene und Infektionsschutz greifen.“

Seit dem Schuljahresbeginn am 12. August hätten 99 Prozent der Schüler in NRW an regulärem Unterricht im Klassenzimmer teilnehmen können. „Der Anteil der Lehrkräfte, deren Einsatz im Präsenzunterricht durch die Pandemie verhindert wird, liegt konstant unter vier Prozent und derzeit bei 3,3 Prozent. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem vergangenen Schuljahr.“