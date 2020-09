„Gute und motivierte Talente“ : Realschüler sollen in NRW einfacher Polizisten werden können

Realschüler sollen in NRW einfacher Polizisten werden können

Düsseldorf Bisher brauchten Realschüler eine abgeschlossene Berufsausbildung und drei Jahre Berufserfahrung, wenn sie eine Polizei-Laufbahn einschlagen wollten. Das soll in NRW nun einfacher werden.

Für Realschulabsolventen in Nordrhein-Westfalen soll es nach Plänen der Landesregierung künftig leichter werden, eine Ausbildung bei der Polizei zu machen. Darauf hat sich die schwarz-gelbe Koalition verständigt, wie eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Montag bestätigt.

Bislang brauchten Realschüler eine abgeschlossene Berufsausbildung und drei Jahre Berufserfahrung, wenn sie eine Polizei-Laufbahn einschlagen wollten. Diese Möglichkeit wurde nach Auffassung des Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens, aber in der Vergangenheit viel zu wenig beworben. Nun soll es an den Berufskollegs in NRW bald den Bildungsgang „Fachoberschule für Polizei“ geben. Dort können Realschulabsolventen das Fachabitur machen und schon erste Fertigkeiten für den Polizeidienst lernen.