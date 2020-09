Pandemie in NRW : Justiz ermittelt in 3800 Fällen wegen Betrugs bei Corona-Hilfen

Düsseldorf Die Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen ermitteln in mehreren Tausend Fällen, um Betrügereien mit den Corona-Hilfen des Landes aufzudecken.

Am 22. Mai hatte die Bundesregierung aufgrund der wirtschaftlichen Folgen durch die Auflagen in Pandemie-Zeiten das größte Hilfspaket der in der Geschichte der Bundesrepublik auf den Weg gebracht. Der Umfang der Maßnahmen beträgt 353,3 Milliarden Euro. NRW hatte bereits Ende März ein Soforthilfeprogramm für Solo-Selbstständige gestartet, dessen Antragsfrist am 31. Mai endete.