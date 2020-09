Razzia in Bad Oeynhausen : Zoll findet 146.000 Euro und Waffen bei Unternehmer

Bad Oeynhausen Mit Hilfe von behördeneigenen Spezialkräften hat der Zoll in Bad Oeynhausen die Wohn- und Geschäftsräume eines Bauunternehmers durchsucht.

Er soll Sozialversicherungsbeiträge veruntreut haben, wie das Hauptzollamt Bielefeld am Dienstag berichtete. In seinen Wohnräumen fanden die Beamten der Abteilung „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ am frühen Montagmorgen rund 146.000 Euro Bargeld. Entdeckt wurden außerdem Waffenteile, scharfe Munition, zehn Springmesser und zwei als Taschenlampe getarnte Elektroschocker. Der Zoll will nun ermitteln, woher das Geld stammt. Die Ermittlungen zu den zufälligen Waffenfunden übernimmt die Polizei.