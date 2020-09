Festnahme in Köln : 26-Jähriger greift Familie seiner Ex-Freundin mit Machete an

26-Jähriger greift Familie seiner Ex-Freundin mit Machete an

Festnahme in Köln

Köln Die Kölner Polizei hat einen 26 Jahre alten Mann in Höhenberg festgenommen, nachdem der zwei Verwandte seiner Ex-Partnerin mit einer Machete verletzt hat.

Zeugenaussagen zufolge sollen am Montagnachmittag zwei Angehörige, 44 und 46 Jahre alt, der ehemaligen Lebensgefährtin vor der Wohnung des 26-Jährigen aufgetaucht sein. Unvermittelt sei der dann der mit einer Machete in der Hand aus dem Haus gestürmt und auf den Mann und die Frau losgegangen.

Beide erlitten Schnittverletzungen: Der Mann an der Hand, seine Begleiterin mittig auf dem Kopf. Die Polizei nahm den Angreifer fest. Er soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.