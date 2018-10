Dortmund: Kartoffelotto, Polizei und Jan Böhmermann spenden 300 Kilo Kartoffeln nach Tiwtter-Streit

Dortmund Ein Mal beleidigen? Macht eine Tasse Kaffee und 300 Kilogramm Kartoffel. Diese Rechnung haben zumindest Dortmunder Polizisten und Twitter-User „Kartoffelotto“ aufgemacht und sich einen herzhaften Streit mit Happyend auf Twitter geliefert.

Einem absurden Streit zwischen einem Twitter-User und der Polizei Dortmund sollen nun 300 Kilo Kartoffeln ein Ende setzen. Auslöser für den Zwist, in den sich inzwischen auch TV-Entertainer Jan Böhmermann eingeklinkt hat, war ein aus Sicht der Polizei herabwürdigender Tweet des Users „Kartoffelotto“ vor etwa drei Wochen. Am Dienstag soll der Streit dann in einem klärenden Gespräch beigelegt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag - und mit einer Spende von insgesamt 300 Kilo Erdäpfeln an gemeinnützige Einrichtungen, zu der „Kartoffelotto“, die Polizei und Böhmermann in gleichen Teilen beitragen wollen.