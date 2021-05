Papier der Leverkusener Verwaltung : Am Wiembach sollen 300 Bäume fallen

Opladen Aus Gründen des Hochwasserschutzes will die Verwaltung das Bett des Wiembachs verbreitern. Zwei Reihen mit 300 Bäumen sollen abgeholzt werden. Die CDU in Opladen hat dafür kein Verständnis.

Ein von der Verwaltung am Sonntag öffentlich gemachtes Papier sorgt in Opladen für Aufregung. Aus Gründen des Hochwasserschutzes soll das Bett des Wiembachs verbreitert werden. Dazu sollen zwei Baureihen mit rund 300 Bäumen fallen.

S timme „Insbesondere im Sommer ist diese schattenspende Allee für Spaziergänger, ihre Hunde sowie für Sportler aus der nahen Turnhalle ein herrlicher Ort, der in dieser Form unbedingt erhaltenswert ist“, sagt Matthias Itzwerth, der die CDU in der Bezirksvertretung II vertritt.

Beratung Die Vorlage wird jetzt in den Ratsgremien diskutiert, am 15. Juni befasst sich die Bezirksvertretung II damit.

Die Hochwassergefahrenkarte des Wiembachs weist für ein 100-jährliches Hochwasserereignis ein gesetzlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet in Opladen aus. Daraus ergeben sich weitgehende baurechtliche Einschränkungen für Neu- und Umbauvorhaben. „Eine einfache Erhöhung des Geländes durch einen Deich oder eine Hochwasserschutzmauer führt nicht zur einer Verbesserung“, heißt es in der Vorlage. Bei einem Jahrhunderthochwasser würde es zum schnellen Anstieg des Grundwasserspiegels auf der Landseite „und zum Austritt von Qualmwasser innerhalb des Überschwemmungsgebietes“ kommen. „Zielführend ist ein naturnaher Ausbau mit gleichzeitiger Aufweitung des Gewässerabschnittes. Dadurch kann der Wasserspiegel abgesenkt werden“ Eine Überflutung werde so vermieden. Durch die Aufweitung des Bachbettes sei eine naturähnliche Mäandrierung des Baches möglich, das wirke sich positiv auf die Artenfielfalt aus.

Die innere Baumreihe müsse an beiden Deichufern entfernt werden. „Auch der Erhalt der äußeren Baumreihen muss in Frage gestellt werden.“ Bei Neupflanzung könnten stadtklimatolerante Baumartenverwendet werden.

Die Stadt plant im Herbst eine Bürgerbeteiligung. Am Ende muss der Stadtrat über das geplante Projekt entscheiden. Für die CDU Opladen sind keine überzeugenden Gründe erkennbar, die eine solch gravierende Maßnahme an der Wiembachallee rechtfertigen würden. „Auf Jahre hinaus würde der heutige Charakter der Allee zerstört sein, der von den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt so geliebt wird“, schreiben die Christdemokraten in einer Pressemitteilung.