Hagen: Tod eines Häftlings nach Legionellen-Infektion gibt Rätsel auf

Hagen Nach einer Legionellen-Infektion ist ein Häftling des Hagener Gefängnisses gestorben. Bislang haben die Behörden die Ursache der Erkrankung nicht finden können.

Der Tod eines Häftlings der Hagener JVA durch eine Legionellen-Infektion stellt die Behörden vor ein Rätsel. Es sei nach wie vor unklar, wie sich der Gefangene die Infektion zugezogen habe, sagte ein Sprecher des NRW-Justizministeriums in Düsseldorf am Donnerstag. Die Infektion sei bisher weder bei Mitarbeitern noch bei anderen Gefangenen der Justizvollzugsanstalt aufgetreten.

Der 47-jährige Häftling war am vergangenen Freitag gestorben. Trotz Behandlung zuletzt in einer Spezialklinik in Aachen versagten seine Organe. Er war im geschlossenen Vollzug untergebracht, so dass er sich die Infektion im Gefängnis zugezogen haben dürfte. Wegen Drogendelikten zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt, hätte er seine Strafe noch bis 2025 absitzen müssen.