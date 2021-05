Fortunas Ex-Aufsichtsrat vier Stunden operiert : So sieht Calmund nach „Hautlappen“-Operation aus

Düsseldorf/Bonn Er war der XXL-Manager der Fußball-Bundesliga. Nun ist er ein paar Gewichtsklassen leichter. Reiner Calmund wollte nicht länger nur der „gemütliche Dicke“ sein und hat sich seinen Magen in einer OP verkleinern lassen. Nun folgte ein weiterer Eingriff, um überschüssige Hautlappen zu entfernen.

Das Vorhaben stieß indes ohne weitere medizinische Hilfe an Grenzen. Nun ließ er sich in der Uniklinik Bonn in einer vierstündigen Operation überschüssige Haut am Bauch entfernen. „Ich wollte mich unbedingt in einem größeren Zentrum behandeln lassen, der Eingriff war nicht ganz ungefährlich, da wollte ich auf Nummer sicher gehen“, sagt das ehemalige Aufsichtsratsmitglied von Fortuna. „Ich fühle mich heute Abend etwas besser, und mit dem Gewichtsverlust von 11,6 Kilo habe ich mich fast halbiert. Aktuell zeigt meine Waage etwas über 90 Kilo, dieses Gewicht hatte ich zuletzt vor 30, 40 Jahren.“