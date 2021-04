„Mussten den Patienten retten“ : Russische Chirurgen operieren in brennendem Krankenhaus am offenen Herzen

Russische Chirurgen operieren in brennendem Krankenhaus am offenen Herzen

OP-Besteck ist in einer Klinik in einem Operationssaal während einer Operation zu sehen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uwe Anspach

Moskau Ärzte in einer entlegenen russischen Stadt haben ihrem Berufsstand alle Ehre gemacht. Während das Krankenhaus um sie herum wegen eines Brandes evakuiert wurde, brachten sie ihre Operation zum Abschluss.

Im Fernen Osten Russlands haben acht Mediziner eine Operation am offenen Herzen ausgeführt - während ihr Krankenhaus in Flammen stand. "Wir mussten diesen Patienten retten", sagte der behandelnde Arzt Valentin Filatow dem Fernsehsender Rossija 24, nachdem am Freitag in der Stadt Blagoweschtschensk die Klinik für Herzchirurgie in Brand geraten war. "Die Operation wurde vollständig und ohne Schwierigkeiten abgeschlossen", sagte Filatow weiter.