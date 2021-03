Nach Corona-Beschlüssen : So will Fortuna Zuschauer zurück ins Stadion holen

So will Fortuna Zuschauer zurück ins Stadion holen

Düsseldorf Der Reiseveranstalter Alltours will ab Herbst nur noch Gäste mit Corona-Impfung beherbergen. Und unter welchen Bedingungen kann man sich bei Fortuna eine Rückkehr der Zuschauer vorstellen? Was Vorstandsboss Thomas Röttgermann erwartet.

Ein Land ächzt unter der Corona-Pandemie. Viele Branchen suchen nach Lösungen, wie es weitergehen könnte. Der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours zum Beispiel will vom Herbst an in seinen eigenen Urlaubshotels der Marke Allsun nur noch Gäste mit einer Corona-Impfung beherbergen. Diese Regel solle voraussichtlich ab dem 31. Oktober gelten. Registrierungspflichtiger Inhalt: Der ehemalige Bundesliga-Manager Reiner Calmund hatte im Interview mit unserer Redaktion diese Möglichkeit auch für den Fußball ins Spiel gebracht.