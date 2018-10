Stinkwanzen in NRW: Deshalb sind diese Insekten auf dem Vormarsch

Düsseldorf Sie sehen ein bisschen aus wie Käfer und sind harmlos, solange man ihnen nicht zu nahe kommt. Fühlen sich Stinkwanzen aber bedroht, werden sie ihrem Namen gerecht.

Bei Facebook und Co. mehren sich die Beiträge mit Fotos, auf denen kleine, oft grau-braune Insekten zu sehen sind, die wie Käfer aussehen. Meist verbunden mit der Frage: „Was ist das?“ In diesem Jahr tauchen die Stinkwanzen vielerorts in NRW auf - und sie kommen jetzt auch in die Wohnungen und Häuser.