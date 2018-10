Bergisch Gladbach: Radfahrer schiebt Rollstuhlfahrerin zur Seite - Frau stürzt Abhang hinunter

Bergisch Gladbach In Bergisch Gladbach soll ein Fahrradfahrer eine Rollstuhlfahrerin zur Seite geschoben haben, weil sie ihm den Weg versperrte - die Frau soll dadurch einen Abhang hinabgestürzt sein. Nun sucht die Polizei nach einer Augenzeugin.

In Bergisch Gladbach wurde eine Rollstuhlfahrerin bei einem Sturz schwer verletzt. Vorher soll die 45-Jährige von einem Fahrradfahrer so weit an den Rand eines Wanderweges geschoben worden sein, dass sie einen Abhang hinunterstürzte. Das sagte sie anschließend der Polizei. Die Rollstuhlfahrerin habe Tage danach immer noch intensivmedizinisch behandelt werden müssen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.