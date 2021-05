Verspätete Ernte im Kreis Viersen : Frühkartoffeln sind dieses Jahr spät dran

Die Ernte der Frühkartoffeln hat sich in diesem Jahr um zwei bis drei Wochen verspätet. Foto: dpa/Uwe Anspach

Niederkrüchten Zwei bis drei Wochen später als sonst können die ersten Kartoffeln in diesem Jahr erst geerntet werden. Der anhaltende Regen tut den Knollen zwar gut, aber weil der April so kalt war, sind sie deutlich langsamer gewachsen als sonst.

„Wenn es so kalt ist, dann muss der Boden sich morgens immer erst aufheizen und abends kühlt er schnell wieder herunter. Dazu kommen erschwerend die Nachtfröste hinzu, davon hatten wir in diesem April sehr viele“, sagt der Landwirt Hermann-Josef Houx, der mit seiner Frau Sabine im hauseigenen „Steinkenrather Hofladen“ in Niederkrüchten-Elmpt neben Kartoffeln auch 15 weitere Sorten von Gemüse aus ausschließlich eigenem Anbau verkauft. Auf insgesamt sechs Hektar Land hat der Landwirt die Knollen gepflanzt. „Die Kartoffeln brauchen eine bestimmte Temperatur, um zu wachsen“, erklärt er. Die ersten hundert Kilo sind nun geerntet.