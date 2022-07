Ausbildungsstandort des Erzbistums Köln : Bonner Stadtdechant Picken stellt sich hinter Priesterausbildung an Uni

Bonner Stadtdechant Picken stellt sich hinter Priesterausbildung an Uni

Der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken stellt sich hinter die Priesterausbildung an der Uni Bonn (Symbolbild). Foto: dpa/Ronny Hartmann

Bonn Die Priesterausbildung in Köln ist laut dem Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken keine Alternative zur Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Bonn. Die Kölner Hochschule für Katholische Theologie wird von Kardinal Rainer Maria Woelki gefördert.

Mit Blick auf die Priesterausbildung im Erzbistum Köln lehnt der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken eine Alternative zur Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn ab. Die Fakultät sei „personell gut aufgestellt und akademisch profiliert“, teilte der Vertreter der katholischen Kirche in der Stadt Bonn am Donnerstag mit. „Es ist nicht erkennbar, wieso es für die Ausbildung der Theologen im Erzbistum Köln dazu eine Alternative braucht.“

Angehende Priester können in der Erzdiözese an der Bonner Fakultät oder an der von Kardinal Rainer Maria Woelki geförderten Kölner Hochschule für Katholische Theologie (KHKT) studieren. Die Finanzierung der früheren Ordenseinrichtung ist allerdings ungeklärt.