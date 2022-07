Um mehr als ein Zehntel : Deutlich weniger schwere Unfälle in NRW in Corona-Jahren

Düsseldorf Wie das Statistische Landesamt mit Verweis auf den Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder mitteilte, wurden 2021 über 54.300 Unfälle mit verletzten oder getöteten Personen registriert. Das seien 11,6 Prozent weniger als im Jahr 2019. Im ersten Corona-Jahr 2020 waren über 54.200 Unfälle mit Personenschaden erfasst worden.

Als Schwerpunkte für Verkehrsunfälle mit Personenschaden machte das Statistische Landesamt in NRW die Kreuzung Aachener Straße/Innere Kanalstraße/Universitätsstraße in Köln aus. Dort ereigneten sich im vergangenen Jahr 15 Unfälle dieser Art. Weitere Schwerpunkte gab es unter anderem in Aachen am Hansemannplatz, in Bonn am Hauptbahnhof, in Düsseldorf an der Grafenberger Allee und in Paderborn auf dem Heinz-Nixdorf-Ring. In diesen Bereichen wurde jeweils zwölf Unfälle verzeichnet.