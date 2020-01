Der Alltag der Kampfmittelbeseitiger : So funktioniert eine Bombenentschärfung

Düsseldorf Auch über 70 Jahren nach Kriegsende entdecken Kampfmittelbeseitigungsdienste noch regelmäßig Bomben in NRW. Einige von ihnen müssen wegen ihrer Sprengkraft gleich vor Ort entschärft werden. Doch was passiert da eigentlich genau?

Für Bombenentschärfungen ist der sogenannte Kampfmittelbeseitigungsdienst zuständig. In NRW gibt es zwei Spezialisten-Teams. Eins sitzt bei der Bezirksregierung Arnsberg, das andere in Düsseldorf. Sie werden bei Zufallsfunden aktiv, suchen aber auch präventiv nach Blindgängern. Bei Bauverfahren sichten sie Luftbilder, die die Alliierten während des Krieges angefertigt haben. Ergibt sich hierbei ein Verdacht, kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Bomben mit Metalldetektoren aufspüren. Der Beruf des Kampfmittelbeseitigers ist kein Ausbildungsberuf. Häufig handelt es sich um ausgebildete Munitionsfachleute oder Feuerwerker.

Es gibt mechanische und chemische Zündmechanismen. Der sogenannte Aufschlagszünder arbeitet rein mechanisch. Die Zündnadeln der Sprenglagung lösen in der Regel beim Aufprall aus. Etwas komplizierter ist es bei chemischen Säure- oder Langzeitzündern. Hier ist eine Scheibe aus Zelluloid oder Kunststoff eingebaut, die den Schlagbolzen festhält. Beim Aufprall der Bombe zerbricht eine Glas-Ampulle mit dem Lösungsmittel Aceton, die das Zelluloid auflöst und die Bombe so zur Explosion bringt. Die Verzögerung liegt je nach Dicke des Zelluloids bei einigen Stunden oder sogar bis zu sechs Tagen nach dem Aufprall. So sollten in Kriegszeiten Lösch- und Bergungsarbeiten verhindert werden.