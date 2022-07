Unfall in Steinheim : Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto

Steinheim Beim Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist in Ostwestfalen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Ein Motorradfahrer ist in Steinheim in Ostwestfalen beim Frontalzusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Der 59-Jährige sei am Mittwoch in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Autofahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.