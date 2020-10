Bei Staatsakt des Landes NRW : Laschet würdigt Wolfgang Clement als großen Veränderer

Bonn NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat den verstorbenen Politiker Wolfgang Clement gewürdigt. Er sprach bei einem Staatsakt des Landes NRW in Bonn.

„Er war ein echter Nordrhein-Westfale, und er war ein großer Nordrhein-Westfale“, sagte Laschet am Dienstag bei einem Staatsakt für den früheren Ministerpräsidenten und Bundeswirtschafts- und Arbeitsminister. „Wolfgang Clement war streitbar, das lag an seinem Tempo. Er war ein Mann, der ungeduldig war.“ Er habe „die klare Kante“ geliebt. Dabei sei es ihm aber nie um sich selbst gegangen, sondern immer um das Land, das er geliebt habe. Clement habe den Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen wesentlich vorangetrieben.