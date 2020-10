Stiftung Haus Oberschlesien : Landesmuseum erinnert an Clement

Landesmuseum erinnert an Clement

Der Stiftungsvorsitzende Sebastian Wladarz erinnert an die Verbindungen zum verstorbenen NRW-Ministerpräsidenten Wolfgang Clement. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Stiftung Haus Oberschlesien erinnert an Anfänge der Patenschaft. Der verstorbene Ministerpräsident sei ein entschiedener früher Förderer gewesen.

Zum Tod des ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement, erklärt der Vorsitzende des Vorstandes der Stiftung Haus Oberschlesien Sebastian Wladarz (Ratingen): „Wir Oberschlesier in Nordrhein-Westfalen erinnern uns voller Dankbarkeit an unseren ehemaligen ‚Patenonkel‘ und Ministerpräsidenten Wolfgang Clement. Sein Tod macht uns traurig und betroffen.“

Als der Bund nach dem Regierungswechsel 1998 die Kulturförderung neu ordnete, standen die Schließung des Oberschlesischen Landesmuseums und die Zusammenlegung mit dem Schlesischen Museum in Görlitz im Raum. „Es war Wolfgang Clement, der diese Spekulationen im März 2000 mit dem folgenden Satz hinwegwischte: ‚Der Standort des Oberschlesischen Landesmuseums in Hösel und der Bestand seiner Stiftung sind gesichert‘. Ohne diese klare Ansage des Ministerpräsidenten gäbe es den Standort Hösel heute nicht mehr“, so Wladarz.