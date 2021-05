Bundestagspräsident : Schäuble hält harten Laschet-Söder-Machtkampf für Pluspunkt für die Union

Berlin Der Zweikampf zwischen Markus Söder und Armin Laschet in der Kandidatenfrage der Union, ist für Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nachvollziehbar gewesen. Warum er die Auseinandersetzung als Pluspunkt für die Union bezeichnet.

Bundestagspräsident und CDU-Präsidiumsmitglied Wolfgang Schäuble wertet den unionsinternen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur als Pluspunkt für die Union. „Harmonisch mit Gummibaum in Wohnzimmeratmosphäre – das wäre in der Union nie vorstellbar gewesen. Die Grünen waren immer eine sehr basisorientierte Partei. Sicherlich hat das jetzt gewählte Verfahren parteiintern auch zu Spannungen geführt. Es wird sich zeigen, wie lange die aktuelle Euphorie anhält, wie gut sie mit den Spannungen in der Mitgliedschaft umgehen. Auch die Union wird sich noch am Riemen reißen müssen, aber wir haben gute Chancen“, Kostenpflichtiger Inhalt sagte Schäuble im Interview mit unserer Redaktion (hier nachlesen).