Neue Strecken auf A33 und A46 : Höchste Autobahnbrücke in NRW wird eröffnet

Höchste Autobahnbrücke in NRW wird eröffnet

Die Talbrücke Nuttlar und der neue Abschnitt der A46 werden am Nachmittag offiziell freigegeben. Foto: dpa/Guido Kirchner

Bestwig/Halle Pendler können sich ab heute über zwei neue Autobahnabschnitte freuen: Auf der A33 und A46 gibt NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst Strecken frei. Damit entsteht eine lückenlose Verbindung von Paderborn nach Osnabrück, zudem wird Südwestfalen besser angebunden.

Über zwei neue Autobahnabschnitte in Westfalen rollt ab diesem Montag erstmals der Verkehr. Sechs Wochen früher als vom Landesbetrieb Straßen.NRW geplant schließt sich in Ostwestfalen die letzte Lücke der A33 zwischen Paderborn und Osnabrück. Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) wird den 7,2 Kilometer langen Abschnitt zwischen Borgholzhausen und Halle am Vormittag freigeben.