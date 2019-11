Lücken, Brücken, Baustellen : Das sind die großen Autobahnprojekte in NRW

Bestwig/Halle/Gelsenkirchen Gleich zwei neue Autobahnabschnitte werden am Montag eröffnet: Die A46 bei Bestwig wird etwas länger, auf der A33 schließt sich endlich die letzte Lücke. Doch es gibt noch viel zu tun.

Jedes neue oder ausgebaute Autobahnstück lässt Pendler im staugeplagten Nordrhein-Westfalen aufatmen. Und so gibt es am Montag doppelten Grund zum Feiern für Autofahrer durch Ost- und Südwestfalen: Zwischen Halle und Borgholzhausen schließt sich die letzte verbliebene Lücke der Ostwestfalen-Autobahn 33 zwischen Osnabrück und Paderborn. Mit einem weiteren Stück der A46 bei Bestwig weiter ins Sauerland hinein wird zudem eine Strecke freigegeben, die nicht nur die Verbindung vom Ruhrgebiet nach Südwestfalen verbessern soll, sondern auch über Nordrhein-Westfalens neue höchste Autobahnbrücke führt.

Doch dies sind nur vergleichsweise kleine Erfolge in einem Autobahnnetz, dass dringend ausgebaut und an vielen Stellen erneuert werden muss. Ein Überblick.

Lückenschluss A33

Bevor zwischen Bielefeld und Osnabrück ab Montag der Verkehr durchgängig rollen kann, musste bei den Planungen immer wieder nachgebessert und neu gedacht werden. Das am längsten fehlende Teilstück der A33 von Halle nach Borgholzhausen führt durch ein Naturschutzgebiet. Zuletzt hatte eine seltene Fledermausart den Bau gebremst. Der Landesbetrieb Straßen.NRW investierte unter anderem in Fledermauskästen und Grünbrücken, an denen die Tiere die Autobahn besser queren können, bevor die Lücke geschlossen werden konnte.



Ein neues Stück A46

Mit 5,6 Kilometern ist die neue Strecke bei Bestwig zwar vergleichsweise kurz, der Bau hatte es aber in sich: Gut ein Drittel besteht aus Brücken. Elf sind es insgesamt, darunter auch Nordrhein-Westfalens nun höchstes Brückenbauwerk überhaupt. Die Talbrücke Nuttlar ist an ihrer höchsten Stelle 115 Meter hoch und überspannt ein Bachtal, eine Landstraße und mehrere Forstwege. Bis zu ihrer Fertigstellung war die zehn Meter niedrigere Siegtalbrücke der A45 bei Siegen das höchste Brückenbauwerk des Landes.

In der Warteschleife : Erst zehn von mehreren tausend Bauvorhaben in NRW abgeschlossen



Sanierungsfall Brücken

Hunderte Brücken von Autobahnen und Landstraßen müssen in den kommenden Jahren neu gebaut werden. Zu den größten Herausforderungen zählen dabei der laufende Neubau der Leverkusener Brücke sowie der Ersatz der ebenfalls verkehrsträchtigen A40-Rheinbrücke Neuenkamp bei Duisburg, der 2020 beginnen soll. Reichlich neue Brücken wird auch die Generalüberholung der Sauerlandlinie erfordern. Die A45 verbindet die Wirtschaftsräume an der Ruhr und im Rhein-Main-Gebiet miteinander und ist in die Jahre gekommen. So sollen bis 2032 38 Großbrücken erneuert werden, außerdem entstehen zusätzliche Fahrspuren, Lärmschutzwände und mehr Lkw-Stellplätze an Rastanlagen. Kosten: 2,3 Milliarden Euro.