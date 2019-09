Zwei Unfälle auf der A2 : Ein Laster verlor Öl, ein anderer eine Tonne Möhren

Bielefeld Auf der A2 kam es am Freitagnachmittag gleich zu zwei heftigen Unfällen. Erst verlor ein Lkw eine Tonne Möhren, dann lief aus einem Tanklaster Öl, sodass eine Vollsperrung eingeleitet werden musste.

Auf der A2 bei Porta Westfalica verlor ein Laster am Freitagvormittag rund eine Tonne Möhren. Das Gemüse verteilte sich auf einer Strecke von rund 200 Metern, wie die Polizei berichtete. Zwei Spuren in Fahrtrichtung Hannover mussten über mehrere Stunden gesperrt werden, damit die Karotten weggeräumt werden konnten. Es bildete sich ein Stau über einige Kilometer. Weshalb der Laster seine Ladung verlor, blieb zunächst unklar.

Das war jedoch nicht der einzige Stau, mit dem A2-Fahrer am Freitag leben mussten. Nach dem Unfall eines Tanklasters bei Rehren/Niedersachsen in Fahrrichtung Hannover wurde der Tank des Fahrzeugs so schwer beschädigt, dass größere Mengen Öl austraten. Die gesamte Fahrbahn wurde dadurch verunreinigt. Die zuständige Polizei in Niedersachsen meldete, dass die Fahrbahn nicht gereinigt werden kann. Daher muss die gesamte Fahrbahndecke im Unfallbereich komplett abgefräst werden. Anschließend muss eine neue Schicht aufgetragen und ausgehärtet werden. Deshalb wird die Vollsperrung der Autobahn noch mindestens bis zum Samstag dauern. Bereits am Freitag staute sich der Verkehr bis über das Kreuz Bad Oeynhausen zurück.