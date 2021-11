Verkehr in Grevenbroich : Baustelle und Unfall führen zu Staus auf Autobahn 46

Grevenbroich Am Donnerstagvormittag sorgten eine Baustelle und ein Unfall mit drei Lastwagen für Stau auf der A46. Was das für Auswirkungen für die Autofahrer hatte.

Am Donnerstagvormittag brauchten Fahrer auf der Autobahn 46 zwischen dem Kreuz Neuss-West und der Anschlussstelle Grevenbroich starke Nerven. Es kam zu Staus von mehreren Kilometern Länge, Verkehrsteilnehmer mussten zeitweise Verzögerungen von mehr als 15 Minuten in Kauf nehmen. Gründe dafür waren eine Baustelle und ein Unfall, an dem drei Lkw beteiligt waren. Auch in die Gegenrichtung (Richtung Neuss) staute sich der Verkehr bis zum Nachmittag.