40-Tonner schlingert über Autobahn : Lastwagen-Fahrer mit drei Promille auf A3 bei Hünxe unterwegs

Düsseldorf Autofahrer meldeten am Donnerstagabend einen in Schlangenlinien fahrenden Sattelzug auf der A3 an die Polizei. Als die den Fahrer letztlich stellte, war die Ursache schnell klar.

Polizisten haben auf der A3 in Nordrhein-Westfalen den Fahrer eines 40-Tonners mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut aus dem Verkehr gezogen. Autofahrer meldeten den in Schlangenlinien fahrenden Sattelzug am Donnerstagabend der Polizei, wie die Ordnungshüter am Freitag in Düsseldorf mitteilten.

Eine Streife der Autobahnpolizei machte sich daraufhin umgehend auf die Suche nach dem gefährlichen Sattelzug und entdeckte ihn in Höhe der Raststätte Hünxe. Dort schlingerte der Lastwagen über die beiden Fahr- und den Seitenstreifen. Der 40-jährige Fahrer wurde vorübergehend festgenommen. Er muss sich nun einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren stellen.

(ham/AFP)