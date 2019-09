Klinik rätselt nach ungewöhnlicher Häufung : Drei Babys mit fehlgebildeten Händen in Gelsenkirchen geboren

Ein Baby hält den Daumen einer Hebamme (Symbolfoto). Foto: dpa/Uli Deck

Gelsenkirchen In einem Krankenhaus in Gelsenkirchen sind innerhalb weniger Monate drei Kinder mit Handfehlbildungen auf die Welt gekommen. Die Hintergründe sind bislang unklar. Das Krankenhaus hat deshalb Experten der Berliner Charité kontaktiert.

Im Sankt Marien-Hospital im Gelsenkirchener Stadtteil Buer sind zwischen Juni und September drei Neugeborene mit jeweils einer deformierten Hand auf die Welt gekommen. „Fehlbildungen dieser Art haben wir viele Jahre lang nicht gesehen“, teilte Klinik-Sprecher Wolfgang Heinberg mit. „Das mehrfache Auftreten jetzt mag auch eine zufällige Häufung sein. Wir finden jedoch den kurzen Zeitraum auffällig, in dem wir jetzt diese drei Fälle sehen.“ In zwei Fällen war die linke Hand betroffen, in einem Fall die rechte. Hebammenvertreterinnen hatten auf die Fälle aufmerksam gemacht.

Bei der Suche nach der Ursache steht die Klinik noch am Anfang. „Wir konnten keine ethnischen, kulturellen oder sozialen Gemeinsamkeiten der Herkunftsfamilien sehen“, teilte Heinberg mit. „Alle Familien wohnen im lokalen Umfeld.“ 2018 kamen in dem Krankenhaus 1200 Kinder zur Welt.

Im Partnerkrankenhaus, dem Marienhospital Gelsenkirchen, wurden die Kinder weiter untersucht. Klinik-Sprecher Heinberg kündigte an, dass der untersuchende Arzt die Fälle bei Treffen mit Kinder- und Jugendärzten der Region besprechen wird.

Laut Heinberg kommen ein bis zwei Prozent aller Neugeborenen mit einer Fehlbildung auf die Welt. Der entscheidende Entwicklungszeitraum liege sehr früh in der Schwangerschaft, zwischen dem 24. und 36. Entwicklungstag nach der Befruchtung der Eizelle, wie das Sankt Marien-Hospital schreibt. Ursachen für deformierte Hände oder Beine können Infektionen oder so genannten Noxen sein, also zum Beispiel Gifte, Medikamente oder Strahlung. Außerdem können Extremitäten durch die Nabelschnur oder Amnionbänder im Mutterleib abgeschnürt werden.

Die Buerer Klinik hat Kontakt mit einer Expertin der Charité in Berlin aufgenommen. Katharina Dathe leitet dort das Zentrum für Embryonaltoxikologie. In dem Austausch soll es laut Heinberg um die Frage nach einem bundesweiten Melderegister für Fehlbildungen gehen. Ein solches gibt es in Deutschland bisher nicht.

