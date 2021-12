SPD spricht von „Fass ohne Boden“ : Umbau für Staatskanzlei knapp zwei Millionen Euro teurer

Exklusiv Düsseldorf Der aufwendige Umbau des Gebäudes am Horionplatz verschlingt noch einmal zwei Millionen Euro mehr, als das Land erst im September angegeben hatte. Die Opposition befürchtet, dass das Ende noch nicht erreicht sei.

Die Kosten für den Umbau des Amtssitzes von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Düsseldorfer Horionplatz belaufen sich nunmehr auf 19,51 Millionen Euro. Das geht aus einem Bericht der NRW-Staatskanzlei hervor, der unserer Redaktion vorliegt. Das entspricht knapp zwei Millionen Euro mehr als beim letzten Bericht der Landesregierung, der vom 20. September stammt. Zwar reduzierten sich die beauftragten Kosten für die Instandhaltung leicht um 20.000 Euro gegenüber dem vorangegangenen Bericht. Zugleich rechnet der zuständige Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW mit zwei Millionen Euro mehr bei den weiteren geplanten Instandhaltungsmaßnahmen. Grund sind offenbar „vor allem statische Ertüchtigung sowie Brandschutzmaßnahmen“.

Irritationen um Corona-Fall an der Düsseldorfer Paulusschule

Pandemie in Düsseldorf

Pandemie in Düsseldorf : Irritationen um Corona-Fall an der Düsseldorfer Paulusschule

McDonald’s zieht mitten in die Altstadt

Umzug in Düsseldorf

Umzug in Düsseldorf : McDonald’s zieht mitten in die Altstadt

Das Land rechnet nach eigenen Angaben damit, dass der Umbau der Staatskanzlei am Horionplatz bis Ende 2022 abgeschlossen sein wird – also deutlich später als ursprünglich gedacht. Eine Sprecherin erklärte auf Anfrage: „Die Planungen mussten nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Coronapandemie angepasst werden. Coronabedingte Ausfälle, Material- und Rohstoffknappheit sowie gestörte Lieferketten sorgten und sorgen bei den am Bau beteiligten Gewerken für Verzögerungen.“