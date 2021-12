Flutaufarbeitung : Wüst soll vor Weihnachten im Untersuchungsausschuss aussagen

Düsseldorf Der Untersuchungsausschuss V beleuchtet die Abläufe rund um die Flutkatastrophe Mitte Juli. Nun beantragen CDU und FDP, dass der damalige Verkehrsminister und heutige Ministerpräsident, Hendrik Wüst, sowie der Chef der Staatskanzlei zeitnah die Ereignisse aus ihrer Sicht schildern sollen.

In einem Schreiben an den Ausschussvorsitzenden, aus dem unsere Redaktion zitiert, regen CDU und FDP für die Vernehmung den 22. Dezember als Termin an. So schreiben die zuständigen Sprecher der Fraktionen, Thomas Schnelle (CDU) und Werner Pfeil (FDP): „Wir haben uns als PUA das Ziel gesetzt, die Naturkatastrophe vom Juli 2021 zeitnah und transparent aufzuarbeiten. Das sind wir den Opfern und ihren Angehörigen schuldig.“ Zudem möchte man aus den Erkenntnissen des PUA noch in dieser Wahlperiode Verbesserungen beim Katastrophenschutz parlamentarisch anstoßen, heißt es in dem Schreiben.