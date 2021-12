Nach Bund-Länder-Beschluss : SPD verlangt Klarstellung zum Böller-Verbot an Silvester in NRW

SPD verlangt Klarstellung zum Böller-Verbot an Silvester in NRW

Düsseldorf Der Chef der NRW-SPD, Thomas Kutschaty, fordert die Landesregierung auf, sich zum Böllerverbot zu äußern. Das war von der vergangenen Bund-Länder-Runde beschlossen worden – in der Corona-Schutzverordnung des Landes fehle jedoch eine entsprechende Regelung.

Die SPD-Opposition verlangt eine Klarstellung der nordrhein-westfälischen Regierung, ob sie vom Böllerverbotsbeschluss von Bund und Ländern für Silvester abweichen will. In der aktualisierten Corona-Schutzverordnung fehle eine Regelung, kritisierte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf.