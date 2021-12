Gebührendebatte in Neuss : Müllabfuhr wird fast zehn Prozent teurer

Gebührendebatte in Neuss

Neuss Haushalte müssen im kommenden Jahr für die Abfallentsorgung mehr berappen. Die Idee kostenloser Deponie-Gutscheine ist zudem vom Tisch.

Die vom Finanzausschuss beschlossene Anpassung wäre noch höher ausgefallen, stünde nicht ein 2019 erwirtschafteter Überschuss in Höhe von gut 833.000 Euro zur Verfügung, der gebührensenkend zugebuttert werden kann. Weil aus dem Jahr 2020 zu diesem Zweck nur eine Viertelmillion Euro zur Verfügung steht, zeichnet sich schon eine erneute Gebührendebatte für das Jahr 2023 ab.

Aus der Idee von SPD, Grünen und UWG/Aktiv, die Haushalte ein wenig zu entlasten und pro Kopf und Jahr einen Gutschein auszugeben, für den man Sperrmüll kostenlos zur Deponie Grefrath bringen kann, wird nichts. Eine solche Gutscheinregel, so erhielt die Stadt vom Kreis Bescheid, sieht dessen Gebührensatzung nicht (mehr) vor. „Eine Umsetzung wäre gar nicht möglich“, sagt Lothar Richers von der AWL. Bis 2006 war das anders, konnten Neusser zur Deponie fahren, ohne dafür zahlen zu müssen. Im letzten Jahr dieser Sonderregelung, so berichtet Reinhold Jung vom Rhein-Kreis, wurden dort 197.143 „kostenlose“ Anlieferungen erfasst – für die der Stadt fast zwei Millionen Euro in Rechnung gestellt wurden.