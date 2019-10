Trotz Konjunktureintrübung : In NRW sprudeln die Steuereinnahmen

In NRW sprudeln die Steuereinnahmen

Düsseldorf Die schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft häufen sich. Für die Steuereinnahmen hat das aber noch keine Folgen. Vor allem die Lohnsteuer sprudelt in NRW kräftig. Hier gibt es ein Plus von 5,6 Prozent.

Größter Einnahmeposten des Landes ist die Lohnsteuer, durch die in diesem Jahr bisher gut 14,4 Milliarden Euro zusammen kamen. Das ist ein Plus von 5,6 Prozent. Die Einnahmen aus der Umsatzsteuer wuchsen um 1,6 Prozent auf 12,0 Milliarden Euro. Deutlich mehr als in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres brachten die Grunderwerbs- und die Erbschaftsteuer ein. Die Einnahmen aus der Steuer auf Immobilienkäufe wuchsen um 8,2 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, die Erbschaftssteuer legte um 18,7 Prozent auf gut eine Milliarde Euro zu.