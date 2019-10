In der Warteschleife : Erst zehn von mehreren tausend Bauvorhaben in NRW abgeschlossen

Exklusiv Berlin Von mehreren tausend geplanten Bauprojekten des Bundes wurden in Nordrhein-Westfalen erst verhältnismäßig wenige angestoßen. Das für NRW so wichtige Eisenbahnprojekt RRX kommt nur langsam voran.

In NRW haben Straßenbaubetriebe bislang erst zehn von mehreren Tausend geplanten Baustellen an Bundesstraßen fertiggestellt. Das für NRW so wichtige Eisenbahnprojekt RRX kommt bei den Bauarbeiten nur langsam voran. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Zu den Straßen: Zwar sind die Arbeiten am Autobahnkreuz Köln-Nord abgeschlossen, ebenso an der Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum der A3. Und insgesamt liegen den Angaben zufolge für 47 Straßenbauprojekte des Bundes die nötigen Beschlüsse vor, 29 davon sind in Bau. Jedoch ist das angesichts der Fülle an Baumaßnahmen, die im Bundesverkehrswegeplan 2030 allein für Bundesstraßen in NRW geplant sind, wenig.