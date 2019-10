Ranghöchster Polizist in Nordrhein-Westfalen : Clan-Ermittler Michael Schemke soll Polizei-Inspekteur werden

Düsseldorf Im NRW-Innenministerium steht ein Wechsel an. Michael Schemke soll neuer Polizei-Inspekteur werden. Der 58-Jährige verantwortete zuvor den Kampf gegen kriminelle Clans.

Das Kabinett muss am Dienstag dem Personalvorschlag von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) noch zustimmen. Schemke soll Bernd Heinen (64) im November als Inspekteur der Polizei ablösen, wenn der altersbedingt in den Ruhestand wechselt. Heinen geriet in seiner Dienstzeit in Kritik, als er forderte, Polizisten müssten sich in Zukunft aus den Fußballstadien zurückziehen.