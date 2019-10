Einzigartiges Schulkonzept : Nordrhein-Westfalen bessert bei Sportschulen nach

Düsseldorf CDU und FDP wollen genaue Aufnahmekriterien. Eine Studie hatte Defizite aufgezeigt. Streit gibt es um einen Schulpreis, den die Landesregierung extra für die Sportschulen ausloben will.

Die NRW-Landesregierung will die Qualität der Schulen für Leistungssportler erhöhen. „Das individuelle Talent der einzelnen Schüler muss stärker berücksichtigt werden“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag im Landtag. Es müsse eine klare Rechtsgrundlage und eindeutige Eignungskriterien geben. Künftig sollen Schüler, die von der fünften Klasse an eine Sportschule besuchen wollen, das Deutsche Sportabzeichen machen.