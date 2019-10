Herbert Reul bei Sitzung im Düsseldorfer Landtag : NRW-Innenminister will gegen rechte „Bürgerwehren“ vorgehen

Foto: dpa/Henning Kaiser Herbert Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfalen (CDU), spricht im Landtag zum Antrag „Bürgerwehr ähnlichen rechtsextremen Gruppierungen Einhalt gebieten“ der Grünen.

Düsseldorf Rund 250 Menschen in NRW sollen zum Kern der harten Szene zählen, aus der sich die selbst ernannten „Bürgerwehren“ rekrutieren. Innenminister Herbert Reul kündigte in einer Aktuellen Stunde „null Toleranz“ an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine harte Linie gegen das Auftreten von sogenannten Bürgerwehren in Nordrhein-Westfalen hat Innenminister Herbert Reul angekündigt. Man habe das Phänomen „seit Jahren im Blick“ und lasse die entsprechenden Gruppierungen auch vom Verfassungsschutz beobachten, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde zu dem Thema im Düsseldorfer Landtag. Das Land zeige „null Toleranz“ gegen Rechtsextremismus und rechte Gewalt sowie gegen jede andere Form von Extremismus.

Nach Erkenntnissen des Innenministeriums gehören in NRW rund 250 Personen zum Kern der harten Szene, aus der sich die selbst ernannten „Bürgerwehren“ rekrutieren. Sie können den Angaben zufolge bis zu 700 Menschen für Demonstrationen und ihre als „Spaziergänge“ genannten Aufmärsche mobilisieren. Reul sprach von einer Mischszene aus Rechtsextremen, Rockern und Hooligans, die sich dort zusammenfänden, um rechtsradikale Positionen „anschlussfähig“ zu machen. Die Gruppierungen setzten zugleich auf eine „Gewaltbereitschaft, die uns erschrecken lässt“ und schüchterten durch ihr uniformes Auftreten die Öffentlichkeit ein, erklärte der Innenminister im Landtag. Damit stellten sie das Gewaltmonopol des Staates infrage.

Eingebracht worden war der Antrag zu der Aktuellen Stunde von der Grünen-Fraktion. Die Grünen-Abgeordnete Verena Schäffer verwies darauf, dass selbst ernannte Bürgerwehren seit Monaten in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen - unter anderem in Essen, Herne, Köln und Mönchengladbach - Patrouille liefen. Dabei schreckten sie auch vor expliziter Gewaltandrohung nicht zurück. Die Bürgerwehren stellten einen breiten Zusammenschluss verschiedener Szenen aus dem Bereich des Rechtsextremismus dar.

Auch Abgeordnete von CDU, FDP und SPD kritisierten das Auftreten der Bürgerwehren. Diese sei „eine der größten Gefahren für die innere Sicherheit in unserem Land“, sagte der SPD-Abgeordnete Sven Wolf. Der CDU-Abgeordnete Gregor Golland forderte eine „konsequente Null-Toleranz-Strategie“ gegen die Bürgerwehren sowie jeden anderen „Antidemokraten“. Der AfD-Abgeordnete Markus Wagner zeigte dagegen Verständnis für das Auftreten der Bürgerwehren in NRW. Sie seien ein Zeichen dafür, dass das „Vertrauen in den funktionierenden Rechtssaat massiv erschüttert“ sei.

(ham/epd)