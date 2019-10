Kolumne „Hier in NRW“ : Schlecht fürs politische Klima

Das umstrittene Klimapaket der Groko wirft Schatten bis nach Düsseldorf.

Svenja Schulze wird gewusst haben, warum sie nach durchverhandelter Klimapaket-Nacht und vor Abflug zur Klimakonferenz der Vereinten Nationen unbedingt noch in Bochum auf dem Landesparteitag der SPD vorbeischauen wollte. Die Bundesumweltministerin warb am Rande der Veranstaltung vehement für die Klimaschutz-Pläne der Groko. Wohl nicht mit sehr viel Erfolg: Viele Sozialdemokraten in NRW sehen darin ein neuerliches Beispiel für einen typischen Groko-Kompromiss, bei dem die SPD wieder schlecht aussieht. Ihrem Unmut darüber verliehen sie bei den Regionalkonferenzen am Wochenende zum Teil lautstark Ausdruck. Tatsächlich hatte die SPD eine CO 2 -Steuer gefordert – und einen Zertifikatehandel bekommen. Dass der Sanktionsmechanismus bei Verstößen gegen das C0 2 -Ziel eine Errungenschaft Schulzes war, verblasste dahinter. So könnte das Klimapaket der Groko im Dezember, wenn die SPD-Delegierten zur Abstimmung aufgerufen sind, den Rest geben.