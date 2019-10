SPD-Kandidatentour : Nächster Halt Duisburg

Die Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz werden am Sonntag in Duisburg erwartet.

Duisburg Die Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz stellen sich den Parteimitgliedern bei 23 Regionalkonferenzen bundesweit vor. In Nordrhein-Westfalen waren sie schon in Kamen und Troisdorf. Jetzt kommen sie nach Duisburg.

Die wochenlange Tour der Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz kommt auf die Zielgerade: Am Sonntag steht mit einer Regionalkonferenz in Duisburg die drittletzte von insgesamt 23 seit Anfang September an. Die Veranstaltung in Duisburg ist die letzte in NRW. Vor einer Woche hatten sich die sieben verbliebenen Kandidaten-Duos schon in Kamen und Troisdorf interessierten Parteimitgliedern vorgestellt.