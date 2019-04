Drastischer Einbruch beim Export : Schwächelnde Industrie: FDP geht von sinkenden Steuereinnahmen aus

FDP-Fraktionschef Joachim C. Heitmann fordert Kämmerer Ulrich Cyprian auf, die Einnahmen neu zu kalkulieren. Foto: Thomas Lammertz/Thomas Lammertz

Krefeld Die Gewerbesteuer ist für die Stadt Krefeld eine wichtige Einnahmequelle. Der Kämmerer hat dabei die schwierige Aufgabe, die Leistungsfähigkeit der Krefelder Gewerbesteuerzahler richtig einzuschätzen, um die Höhe der Einnahme für den städtischen Haushalt richtig zu kalkulieren.

„Der Umsatzrückgang der 114 Krefelder Industriebetriebe ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Krefelder Industrie außerordentlich exportorientiert ist. Der Brexit wird diese Tendenz noch einmal verstärken“, erklärt FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann. „Wir gehen deshalb bei der Gewerbesteuer von geringeren Einnahmen für die Stadt aus, sowohl für 2019 als auch für 2020.“

Die FDP erwartet von Stadtkämmerer Ulrich Cyprian (CDU) eine aktuelle Einschätzung der Gewerbesteuereinnahmen im nächsten Finanzausschuss am Donnerstag, 16. Mai. „Der Haushalt 2020 und die weitere Finanzplanung für die kommenden Jahre wird von der Verwaltung in der Ratssitzung am Donnerstag, 4. Juli, eingebracht. Wir erwarten, dass dann den veränderten Bedingungen bei den Gewerbesteuereinnahmen Rechnung getragen wird.“