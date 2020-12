Kolumne „Hier in NRW“ : Machtkämpfe in Doppelspitzen

Machtkämpfe in Doppelspitzen

Kolumne „Hier in NRW“

Düsseldorf SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen sortieren ihr Personal für die nächste Landtagswahl vor. Bei den einen klappt es reibungsloser als bei den anderen.

Doppelspitzen sind meist keine gute Idee. Weder in der Wirtschaft noch in der Politik. Einer versucht den anderen zu übertrumpfen und das geht allzu leicht auf Kosten der Performance.

Umso erstaunlicher ist, dass Doppelspitzen bei den Grünen oft ganz gut harmonieren. Von Robert Habeck und Annalena Baerbock dringen kaum je Unstimmigkeiten an die Öffentlichkeit. Auch auf Landesebene funktionierte die doppelte Doppelspitze zur Führung der Partei und der Fraktion bislang recht reibungslos.

Kürzlich aber kam es zu einem abrupten Wechsel. Die langjährige Co-Fraktionschefin Monika Düker kündigte an, nicht mehr kandidieren zu wollen. Auch ihr Doppelpartner Arndt Klocke schied aus der Fraktionsspitze aus. Sie machten Platz für Verena Schäffer und Josefine Paul - ein Generationswechsel.

Unversehrt hingegen blieb die Parteispitze, bestehend aus Mona Neubaur und Felix Banaszak. Damit ist bei den Grünen also eine Vorentscheidung im Rennen um die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl in nicht einmal eineinhalb Jahren gefallen: Neubaur ist in die Pole Position gerückt. Bemerkenswert ist, wie geräuschlos dieser Wechsel vonstatten ging.