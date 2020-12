Start in Düsseldorf am 15. Dezember : Spahn und Laschet besuchen künftiges Impfzentrum in Stadion

Start in Düsseldorf am 15. Dezember

In der Arena in Düsseldorf entsteht ein Impfzentrum (Archivbild). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ab Mitte Dezember sollen hier Tausende Menschen geimpft werden: Vorher tagt das NRW-Kabinett in der Düsseldorfer Arena. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist als Gast dabei.

Hoher Besuch zwei Wochen vor dem geplanten Anstoß für das Impfzentrum im Düsseldorfer Fußballstadion „Merkur Spiel-Arena“: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) besuchen am Dienstag die Räume in der Arena, die zurzeit für die Impfungen vorbereitet werden. Nach dem Rundgang nimmt Spahn an der Sitzung des Landeskabinetts in der Arena teil.