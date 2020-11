Ministerpräsident Laschet zu Corona-Beschlüssen : „Niemand wird unterm Weihnachtsbaum kontrollieren“

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im Landtag (Archiv). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Ministerpräsident Armin Laschet hat die Bund-Länder-Beschlüsse im Landtag verteidigt. Eine Kontrolle der Kontaktbeschränkungen im Privaten soll es nicht geben. Auch sollen Hotelübernachtungen an Weihnachten für den Familienbesuch möglich sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Einen Tag nach den Kostenpflichtiger Inhalt siebenstündigen Beratungen der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin hat Armin Laschet (CDU) bei einer Unterrichtung dem Landtag die Verschärfung der Corona-Regeln erläutert. Laschet verteidigte die Lockerungen im Frühjahr. Die Rücknahme von Grundrechtseinschränkungen sei richtig gewesen. Die Inzidenz sei daraufhin bis zum Juni auf einen Wert von 3,3 gesunken. „Im Sommer stiegen erneut die Zahlen an, und es ist uns damals auch gelungen, in einzelnen Fällen schnell zu reagieren“, sagte er mit Blick auf den Ausbruch bei der Firma Tönnies im Kreis Gütersloh. Die Reiserückkehrer – nicht so sehr die Touristen, sondern die Rückkehrer von Familienbesuchen – hätten dann die Zahlen wieder nach oben getrieben.

„Uns allen war klar: Die schwierigste Zeit liegt noch vor uns. Es ist klar, dass im Herbst und Winter die Zahlen steigen werden. Dass die Grippesaison die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenze bringen werde – wie in jedem Jahr“, so Laschet. „Was alle überrascht hat, auch alle Virologen, war die Dynamik des Geschehens im Oktober.“ Mancher habe die Bundeskanzlerin für ihre Rechnung belächelt, dass der Wert bis Weihnachten bei 19.000 Neuinfektionen am Tag liegen könne. „Dass das schon im Oktober übertroffen war, hat alle überrascht.“ Es sei versucht worden, das exponentielle Wachstum Ende Oktober zu brechen. „Heute liegt die Inzidenz bei 154,2“, so der Ministerpräsident. Das sei der niedrigste Wert seit Anfang November.

IFrame funktioniert in diesem Browser nicht

„Wir werden jetzt damit rechnen müssen, wenn Millionen Menschen zum Weihnachtsfest ihre Verwandten besuchen werden, dass die Zahlen wieder steigen“, sagte er. Deshalb sei es wichtig, jetzt nicht locker zu lassen, sondern den stabilen Wert weiter zu reduzieren, um nicht nach den Ferien wieder in die exponentielle Wachstumsphase zu kommen. „Deshalb die Entscheidung, die Maßnahmen zu verlängern.“ Das Infektionsschutzgesetz schreibe vor, alle vier Wochen die Maßnahmen zu überprüfen. Die Maßnahmen gelten bis in die ersten Januartage.

Es würden keine Restaurantbesuche an Weihnachten und Silvester möglich sein. „Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar gilt die Zehn-Personen-Regelung. So viel ist das nicht.“ Kein Mensch werde das nachzählen am Heiligen Abend unterm Christbaum. Laschet appellierte an die Menschen, dennoch alle Regeln zu beachten. Man müsse sich klar machen, welches Risiko von Begegnungen auch ausgehen könne.