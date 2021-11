Corona-Pandemie : 7000 Arztpraxen in NRW bieten Booster-Impfungen an

7000 Arztpraxen in NRW bieten Booster-Impfungen an

Düsseldorf Schwierigkeiten bei der Bestellung, die Erkältungswelle und die Grippeschutzimpfungen erschweren die Arbeit der Mediziner. Doch nun soll das Impfen Fahrt aufnehmen.

In den kommenden Tagen dürfte das System für die Auffrischungsimpfung auf die Probe gestellt werden. Und das umso stärker, je mehr Zeit vergeht, denn bei umso mehr Menschen liegt die Impfung sechs Monate zurück. Zugleich sind die großen Impfzentren Ende September geschlossen worden.

Allerdings räumte er gleichzeitig ein, dass die Arztpraxen zur Zeit saisonbedingt stärker belastet seien. So mache sich aktuell die hohe Zahl von Erkältungskrankheiten und Grippeschutzimpfungen bemerkbar. „Ungeachtet davon haben die niedergelassenen Ärzte ihre Aktivitäten zur Durchführung von Covid-19-Impfungen in den vergangenen Tagen und Wochen wieder deutlich ausgebaut.“ Insgesamt sei die Zahl der impfenden Arztpraxen wieder stark gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Ministeriums nun landesweit bei rund 7000 Praxen.

Zuletzt hatte die Deutsche Stiftung Patientenschutz beklagt, dass sich bei ihren Hotlines zunehmend zu Pflegende meldeten, die für den Erhalt ihrer Booster-Imfpung auf das kommende Jahr vertröstet würden. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums verwies darauf, dass die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für eine flächendeckende Auffrischungsimpfung von Personen ab 70 Jahren sowie für Personen mit einer Impfung mit dem Vakzin der Firma Johnson & Johnson erst vergleichsweise kurz vorlägen. Die Bestellvorläufe für den Impfstoff hätten bislang 14 Tage betragen. „Damit war es den Arztpraxen sowie auch den Kreisen und kreisfreien Städten nicht möglich, unmittelbar auf die durch die breite Stiko-Empfehlung ausgelöste starke Nachfragesteigerung zu reagieren.“ In den kommenden Tagen, so die Einschätzung des Ministeriums, dürfte das Impfgeschehen in den Arztpraxen weiter Fahrt aufnehmen.