Nach „Pimmelgate“ in Hamburg : Ermittlungen wegen Plakat gegen Reul

Düsseldorf/Köln „Reul ist 1 Pimmel“ – diese Worte standen auf einem Plakat, das bei einer Kölner Demo gegen das geplante Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen hochgehalten wurde. Die Polizei ermittelt.

Demnach war das Plakat bei der Demo am 30. Oktober in einem Block aus 1. FC Köln-Ultras hochgehalten worden. Fotos kursieren laut Ministerium in den Sozialen Medien. Der mutmaßliche Hintergrund: Im Mai hatte ein Twitter-Nutzer in Richtung des Hamburger Innensenators Andy Grote (SPD) in einer Corona-Debatte geschrieben: „Du bist so 1 Pimmel“. Nach einem Strafantrag Grotes ließ die Staatsanwaltschaft die Wohnung des mutmaßlichen Urhebers des Tweets durchsuchen. Tausende Menschen kritisierten die Aktion im Netz unter dem Hashtag „Pimmelgate“ als unverhältnismäßig.